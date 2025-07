Gary Coleman: l'ex moglie fallisce il test della macchina della verità sul coinvolgimento nella sua morte

L'attrice Shannon Price non ha passato l'esame del poligrafo in relazione alla scomparsa dell'ex marito star della televisione americana.

Sono passati quindici anni dalla morte della star tv Gary Coleman ma la sua scomparsa è ancora oggetto di dibattito e indagini. L'attore scomparve a soli 42 anni a causa di un'emorragia cerebrale in seguito ad una caduta casalinga.

Nonostante le forze dell'ordine all'epoca esclusero qualsiasi sospetto intorno alla morte, la figura dell'ex moglie Shannon Price, in casa al momento della caduta, è sempre stata piuttosto dibattuta.

Shannon Price non ha passato il test della macchina della verità

Nel nuovo episodio della serie A&E Lie Detector: Truth or Deception, Shannon Price si è sottoposta ad un test del poligrafo da parte dell'ex agente dell'FBI ed esperto George Olivo ma una domanda ha prodotto una risposta piuttosto scioccante.

Il cast di Il mio amico Arnold con Gary Coleman

"Ti ho fatto le seguenti domande rilevanti: 'Hai causato fisicamente la caduta di Gary?'. Hai risposto: no. Ti ho anche chiesto: 'Hai fatto fisicamente cadere Gary quel giorno?'. Hai risposto: no".

Tuttavia, in seguito Olivo informa che Shannon Price non ha superato il test, mostrando segni di inganno in entrambe le risposte.

Il turbolento matrimonio di Gary Coleman e Shannon Price

Gary Coleman e Shannon Price si conobbero nel 2005 sul set del film Church Ball, e convolarono a nozze nel 2007. Dopo il divorzio, avvenuto nel 2008, i due continuarono a convivere sotto lo stesso tetto fino alla morte di Coleman.Nel documentario Gary, Shannon Price negò alcun coinvolgimento nella morte dell'ex marito, dicendo che non avrebbe mai potuto fargli del male. Tuttavia, sia in Gary che nell'episodio di Lie Detector sono incluse diverse testimonianze, come quella dell'ex fidanzata Anna Gray e dell'amico e manager Dion Mial, che esprimono dubbi sul comportamento di Price.

Come si evince dalla telefonata al 911, Price si rifiutò di prestare soccorso dopo la caduta, adducendo come motivo il fatto di non voler rimanere traumatizzata e decise poi di staccare la spina dei macchinari che tenevano in vita l'attore dopo soli due giorni nonostante Coleman in precedenza avesse chiesto che ciò avvenisse dopo almeno due settimane di cure.

Il cast di Il mio amico Arnold

Inoltre, Gary Coleman aveva ottenuto un ordine restrittivo nei confronti di Price per violenze domestiche e la donna era stata arrestata per violenze e danneggiamenti. Sulla base delle testimonianze, non venne riconosciuta come unica erede.