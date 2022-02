Gary Brooker, morto il cantante dei Procol Harum

Gary Brooker, storico cantante e pianista della band Procol Harum, è morto all'età do 76 anni lo scorso 19 febbraio a causa di un tumore. Dal comunicato pubblicato dalla band si apprende che il frontman era in cura per un cancro ed è scomparso pacificamente, circondato dai suoi amici e dalla sua famiglia.

Ad annunciare la sua morte è stato proprio il celebre gruppo, con un comunicato postato su Facebook: "L'unica costante che definisce i cinquant'anni di carriera della band, la voce e il pianoforte di Gary erano leggendari e lasciano un'eredità che durerà per generazioni. Mancherà moltissimo a tutti coloro che lo hanno conosciuto."

Brooker nasce a Londra il 29 maggio 1945 e nel 1966 fonda i Procol Harum con Robin Trower, con cui condivideva una prima esperienza musicale nel gruppo r&b dei Paramounts, gruppo musicale di cui i celeberrimi Rolling Stones erano grandi fan.

L'anno seguente il gruppo scrive A whiter shade of pale, brano che riscuote un grande successo e da allora la band torna in classifica soltanto due volte prima di sciogliersi nel 1977. In seguito Gary da inizio alla sua carriera da solista grazie all'album No more fear of flying e collabora con Eric Clapton e con George Harrison. Con i Procol Harum, che si riformano nel 1991, nel 2017 pubblica l'ultimo album, intitolato Novum.