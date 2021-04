Game of Games di Simona Ventura cambia giorno di programmazione su Rai2 per gli ascolti

Game of Games, il programma condotto da Simona Ventura, è stato momentaneamente sospeso: lo show cambierà giorno di programmazione per cercare di migliorare gli ascolti.

Non c'è pace per Simona Ventura: il suo Game of Games dovrà cambiare giorno di programmazione per via degli ascolti poco soddisfacenti delle prima settimane, complice anche una collocazione un po' infelice in palinsesto.

Il game show nato da un'idea di Ellen DeGeneres va in onda, dallo scorso 31 marzo, il mercoledì sera su Rai2 in prima serata ma lo slot assegnato evidentemente non ha portato molta fortuna a Simona Ventura: dopo l'esordio, che aveva di poco superato il milione di spettatori, le due puntate successive sono letteralmente colate a picco, non raggiungendo neppure il timido 5% di share delle prima puntata con i loro, rispettivamente, 915.000 e 930.000 spettatori. Cosa che ha spinto la rete a sospendere momentaneamente la messa in onda.

Quando ritornerà Game of Games su Rai2? Non ci sono ancora notizie ufficiali in merito ma sembra che, in qualunque caso, Simona Ventura seguirà le sorti di Un'ora sola vi vorrei, il programma di Enrico Brignano che va in onda il martedì sera sul secondo canale RAI.

Le puntate del game show previste per il 21 e 28 aprile - che saranno sostituite dai film Tutta colpa dell'amore e La risposta è nelle stelle - potrebbero infatti andare in onda proprio nella prima serata del martedì sera su Rai2, una volta concluso il programma del comico romano, il prossimo 18 maggio.

Sembra da escludere invece l'altra ipotesi che vedrebbe Game of Games declassato da subito alla seconda serata del martedì, occupata per altre 7 settimane da Fuori tema, il programma con Ale e Franz iniziato lo scorso 13 aprile alle 22:50.