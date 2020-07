Galyn Görg: morta la ballerina di Fantastico 6, apparve anche in Lost

Galyn Görg è morta oggi 15 luglio 2020: aveva 56 anni. L'annuncio è stato dato da Steve LaChance, il ballerino e coreografo che aveva lavorato con lei in alcuni programmi televisivi. Galyn era molto nota al pubblico televisivo degli anni '80 per aver partecipato a show di grande successo come Fantastico 6 e SandraRaimondo Show, ma era apparsa anche nella serie tv Lost.

Galyn Görg era nata il 15 luglio del 1964, esattamente 56 anni fa, la ballerina è morta nel giorno del suo compleanno per cause ancora sconosciute. Entrambi i genitori lavoravano nel mondo dello spettacolo: il padre come regista di documentari, la madre come attrice. I genitori si trasferirono alle Hawaii dove Galyn è cresciuta, ritornata sulla terraferma si è laureata in Liberal Arts al Santa Monica College, in California.

La carriera di ballerina di Galyn è iniziata a Hollywood, dove ha ricevuto borse di studio presso la prestigiosa Dupree Dance Academy, l'Alvin Ailey Summer Program e The Professional Dancer's Society. Ha studiato numerosi stili di danza: Jazz, Balletto, Tap, Haitiano, Afro-Samba, Afro-cubano, Africa occidentale, Hip-Hop, Hula e Funk. Grazie all'eccezionale formazione che aveva ricevuto le è stata offerta l'opportunità di lavorare con rinomati coreografi come Michael Peters, Debbie Allen, Sarah Elgart, Marguerite Derricks, Otis Salid, Jaime Rogers, Franco Miseria, Bill Goodson e Vince Patterson.

Galyn Görg è entrata nel mondo dello spettacolo esibendosi in alcuni video musicali di gruppi molto noti come i ZZ Top e The Jacksons. Subito dopo ha iniziato a lavorare in serie di successo come Saranno famosi e A-Team.

In Italia ha esordito nel 1985 in Fantastico 6, nell'edizione presentata da Pippo Baudo e Lorella Cuccarini. Galyn Görg si esibiva con Steve La Chance, tra i due c'era un forte legame sia professionale che personale tanto che iniziarono a frequentarsi anche nella vita privata. Galyn e Steve approdarono a Canale 5 nel 1987 esibendosi nel SandraRaimondo Show, la Görg incise anche alcune sigle televisive prodotte dagli Oliver Onions.

La sua carriera si è poi spostata al cinema e alla televisione recitando in Storie incredibili, I segreti di Twin Peaks, Willy, Il Principe di Bel Air, Xena - Principessa guerriera, Crossing Jordan, CSI: Miami, Lost e Le regole del delitto perfetto.

Negli ultimi anni Galyn Görg aveva iniziato l'attività di produttrice e location management, ha sempre mostrato un forte interesse nel sociale partecipando ad alcune manifestazione promosse dall'UNICEF e da altre organizzazioni no profit.