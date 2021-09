Gal Gadot: Wonder Woman indossa la maschera di Batman in un video

A passare da Wonder Woman a Batman si fa in un attimo se siete Gal Gadot e avete accesso al guardaroba della Justice League... Guardate l'attrice con indosso la maschera dell'Uomo Pipistrello.

Gal Gadot si deve essere davvero divertita a interpretare Wonder Woman, ma la tentazione di sapere cosa si prova a indossare la maschera di Batman, beh, come si fa a resistervi?

Gal Gadot festeggia il Batman Day 2021 (celebrato ieri, 18 settembre) con un throwback dal set di uno dei film DC, dove a quanto pare l'attrice è andata a scovare un certo accessorio appartenente al Cavaliere Oscuro interpretato da Ben Affleck...

"Portando alla luce il Batman che è in me. Felice Batman Day" scrive Gadot nella caption del video, mentre la vediamo piuttosto entusiasta nello sfoggiare la maschera del collega (con tanto di truccatrice che arriva a sistemarle il rossetto).

Sia Ben Affleck che Gal Gadot torneranno a vestire i panni di Batman e Wonder Woman in uno dei prossimi progetti cinematografici DC: Affleck, dopo aver abbandonato il ruolo, lo riprenderà per il film di Flash con Ezra Miller, nel quale apparirà anche il Batman di Michael Keaton; Gadot, invece, ha ancora una pellicola di Wonder Woman da realizzare, e nel frattempo il franchise si espanderà anche con uno spin-off sulle Amazzoni, di cui tuttavia sappiamo ancora ben poco.

In questi giorni, però, i fan sono tornati a chiedere a gran voce un film di Batman interamente dedicato a Ben Affleck (e con il Deathstroke di Joe Manganiello). Voi che ne pensate?