Gal Gadot col tiralatte sul set: "Sono una mamma anche nel backstage" (FOTO)

Gal Gadot non è solo Wonder Woman nella finzione, ma anche Wonder Mom nella realtà. L'attrice ci mostra in una foto su Instagram come coniugare al meglio i suo doveri professionali con quelli di mamma, utilizzando il tiralatte tra una ripresa e l'altra, nel backstage del set.

Essere una mamma che lavora ha sempre le sue sfide, ma essere una mamma sul set è particolarmente complicato a volte. Ma Gal Gadot non si tira certo indietro, e anzi, tra una pausa e l'altra, un cambio di outfit, trucco e parrucco, l'attrice trova il tempo di tirare latte per la piccola Daniella, la bambina di due mesi avuta con il marito Yaron Varsano.

"Eccomi nel backstage, mentre faccio la mamma" scrive Gadot nella caption del post condiviso su Instagram, a cui ha allegato due foto che stanno ricevendo parecchi consensi da parte delle altre donne e mamme del web.

Similmente, tra l'altro, a quanto fatto da Sophia Di Martino qualche tempo fa, che aveva condiviso proprio su Instagram il costume di scena realizzato dalla produzione di Loki appositamente per accomodare i suoi bisogni da mamma.

"Non è semplice essere una mamma che lavora! La nostra geniale costumista #christinewada ha realizzato il costume di Sylvie in modo tale da nascondere delle cerniere che mi permettessero di allattare facilmente il bambino durante una ripresa e l'altra. Piccole grandi cose come questa mi hanno reso più semplice fare il mio lavoro e allo stesso tempo essere un genitore. Ne sarò sempre grata" scriveva l'attrice Marvel.

Insomma, sono proprio delle supermamme queste attrici!