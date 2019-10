Gal Gadot star e produttrice del film biografico Irena Sendler

Gal Gadot, la star di Wonder Woman , tornerà prossimamente sul set per realizzare il film Irena Sendler in veste di protagonista e produttrice.

Gal Gadot sarà la protagonista e produttrice di Irena Sendler, un progetto basato su una storia vera che verrà realizzato dalla sua nuova casa di produzione Pilot Wave, fondata con il marito Jaron Varsano.

Il lungometraggio racconterà quanto accaduto a Irena Sendler, una donna che si è opposta con fermezza all'occupazione nazista in Polonia, creando un'incredibile rete di persone in grado di occuparsi e salvare 2.500 bambini ebrei dal ghetto di Varsavia. Dopo essere stata arrestata dalla Gestapo, la donna ha dovuto lottare contro il tempo per salvare se stessa e l'identità di migliaia di persone nascoste che potevano rischiare l'esecuzione.

Gal Gadot interpreterà Irena, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Justine Juel Gillmer.

La star di Wonder Woman e il marito hanno dichiarato: "In veste di produttori vogliamo aiutare a portare sullo schermo delle storie che ci hanno ispirato nella vita. Pilot Wave creerà dei contenuti che promuovono le prospettive e le esperienze di persone uniche e produrrà delle storie in grado di avere un impatto e alimentare l'immaginazione".