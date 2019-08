Gal Gadot sarà Hedy Lamarr in una nuova serie

Gal Gadot sarà la protagonista della serie limitata in cui si racconterà la storia dell'attrice e inventrice Hedy Lamarr. Il progetto è destinato a Showtime e sarà creato e sviluppato da Sarah Treem, già ideatrice di The Affair, Warren Littlefield che ha prodotto The Handmaid's Tale ed Endeavor Content.

Gal Gadot, prossimamente nei cinema con Wonder Woman 1984, ha accettato la parte della protagonista e Jana Winograde, a capo dell'emittente americana, ha dichiarato: "La vita di Hedy Lamarr è stata realmente affascinante. Era in prima linea per quanto riguarda molte questioni che affrontano ancora oggi le donne e la nostra società. In Gal Gadot abbiamo trovato l'attrice perfetta per interpretare la profondamente complessa Lamarr. E con il talento pluri-premiato nella scrittura di Sarah Treem e Warren Littlefield, questo progetto diventerà una serie davvero speciale".

Treem sarà autrice della serie in cui si seguiranno le tappe principali della vita e della carriera di Lamarr, da tempo figura che interessa Gal Gadot al punto da definirla la "vera Wonder Woman" e le cui invenzioni hanno portato alla creazione del Wi-Fi e del GPS.

L'attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice insieme al marito Jaron Varsano.