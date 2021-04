Gal Gadot mostra su Instagram una sua foto col pancione

Gal Gadot ha condiviso su Instagram una sua foto con il pancione. La protagonista di Wonder Woman e suo marito Yaron Varsano sono in attesa del loro terzo figlio.

Gal Gadot ha condiviso su Instagram la seconda foto del suo pancione e ha scritto: "Si lavora su due grossi progetti". Lo scorso 1 marzo, la protagonista di Wonder Woman aveva dichiarato di essere incinta condividendo la sua prima foto col pancione in compagnia del marito e delle sue due figlie.

Sposati dal 2008, Gal Gadot e Yaron Varsano hanno due figlie nate, rispettivamente, nel 2011 e nel 2017. Sfortunatamente per i fan dell'attrice, però, la Gadot non ha rivelato su quale copione stia lavorando. Potrebbe trattarsi del terzo episodio del franchise di Wonder Woman. Wonder Woman 1984 ha debuttato lo scorso dicembre su HBO Max. A quanto pare, Wonder Woman 3 potrebbe essere ambientato nel presente e a dirigerlo sarebbe sempre Patty Jenkins. In occasione di un'intervista con MTV News, Gal Gadot ha dichiarato: "Con Wonder Woman non tornerei più agli anni Quaranta, Sessanta o Ottanta. Col passato abbiamo chiuso. Adesso è tempo di arrivare al presente!".

A questo proposito, è intervenuta anche Patty Jenkins che, in occasione di un'intervista con CinemaBlend, ha raccontato: "Esiste una storia di Wonder Woman 3 che ci rende davvero orgogliosi! Non mi sono mai sentita così prima! Non credo che la trasformeremo in realtà presto... abbiamo molto tempo per rifletterci su. Teniamo sott'occhio anche l'evoluzione del mondo. Cosa farebbe Wonder Woman in un mondo del genere? Ciò che conta è non innamorarsi della storia scritta finora. Sarebbe un vero danno!".