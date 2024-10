Gaffe a La Volta Buona: "Valeria Marini sembra la strega di Biancaneve", imbarazzo per Caterina Balivo

La Rai, in questi giorni, sta celebrando il centenario della nascita di Mike Bongiorno, il popolare conduttore televisivo nato a New York il 26 maggio 1924. Durante La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo, una delle campionesse storiche di Rischiatutto ha fatto un commento su Valeria Marini, credendo di avere il microfono spento.

Un Commento Inaspettato dell'ex campionessa televisiva

Negli studi del talk show, giunto quest'anno alla sua seconda stagione, era ospite Giuliana Longari, celebre campionessa del quiz Rischiatutto, andato in onda dal 1970 al 1974. Caterina Balivo, per ricordare il grande Mike, ha mandato in onda alcune clip che riassumevano gli undici Festival di Sanremo condotti da Bongiorno. Nell'ultimo, il presentatore era affiancato da Valeria Marini e Piero Chiambretti.

Guardando il video, non sapendo di avere il microfono acceso, la Longari ha commentato: "Lì era ancora una bella donna... Adesso sembra la strega di Biancaneve", riferendosi a Valeria Marini. La Balivo è intervenuta immediatamente per avvisarla che il suo commento si era sentito in diretta: "Siamo in diretta, signora Longari! Lo dico per lei, perché altrimenti potrebbe sembrare poco carino verso un'altra donna!". L'ex campionessa televisiva ha replicato ridendo: "Stavo spettegolando".

Giuliana Longari da caterina Balivo

Giuliana Longari è stata una delle concorrenti più celebri di Rischiatutto, condotto da Mike Bongiorno negli anni '70. La sua fama è legata alla sua vasta preparazione culturale e alle numerose vittorie ottenute nel programma, dove partecipò come esperta di storia della Repubblica Romana. Nonostante questo, la Longari è passata alla storia per un aneddoto famoso che riguarda una presunta frase di Mike Bongiorno, che avrebbe detto: "Ahi ahi, signora Longari, mi è caduta sull'uccello!" dopo che Giuliana avrebbe sbagliato una domanda di ornitologia. Tuttavia, Mike ha sempre negato di aver pronunciato quella frase.