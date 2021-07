Gaetano Curreri: il cantante degli Stadio in terapia intensiva dopo un malore sul palco

Il cantante degli Stadio, Gaetano Curreri, ha avuto un malore durante un concerto che la band stava tenendo a San Benedetto del Tronto ed ora si trova in terapia intensiva.

Gaetano Curreri, storico leader del gruppo musicale degli Stadio, ha avuto un malore durante le fasi finali di un concerto a San Benedetto del Tronto ed è stato trasferito all'Ospedale di Ascoli, dove ora è ricoverato in terapia intensiva.

Sono ore di tensione quelle che stanno vivendo da ieri sera i fan degli Stadio e soprattutto le persone più vicine a Gaetano Curreri, frontman dello storico gruppo italiano. Ieri sera, infatti, la band era protagonista di un concerto a San Benedetto del Tronto e tutto stava andando per il meglio, con il pubblico che intonava a gran voce i maggiori successi del gruppo. L'entusiasmo era tale che la gente ha chiesto a Curreri di eseguire un ulteriore brano. L'artista ha quindi iniziato a cantare Piazza Grande del compianto amico Lucio Dalla quando, improvvisamente, non è stato più in grado di leggere le parole della canzone e si è accasciato.

Lo spettacolo è stato subito sospeso ed i soccorsi sono stati immediati, con alcuni medici presenti nel pubblico che sono subito saliti sul palco per dare una mano in una situazione che ha colto tutti di sorpresa e che ha gettato un velo di disperazione sulla serata. Gaetano Curreri è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Mazzone di Ascoli Piceno e, stando a quanto riportato nelle ultime ore, al momento le sue condizioni sono stabili. Riportiamo che, secondo fonti ufficiose, il cantante degli Stadio sarebbe stato colto da ictus.

"Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina": con queste parole, riportate su Facebook, gli Stadio hanno aggiornato i fan sulle condizioni di salute del loro cantante. Tra i commenti c'è chi riporta la propria testimonianza, scrivendo "A quel concerto c'ero... è stato sconvolgente. Coraggio! Aspettiamo ancora la tua voce!" ed ancora "Anche io. Siamo passati dalla bellezza di quei momenti allo choc del malore. Terribile. Speriamo bene".