Gabry Ponte vuole portare Tutta l’Italia da Sanremo a Eurovision 2025, e può riuscirci grazie a San Marino

Si è da poco concluso Sanremo e sicuramente una delle canzoni che è entrata nella testa delle persone è un brano che non era nemmeno in gara. Ci riferiamo a Tutta l'Italia di Gabry Ponte, che presto potrebbe approdare all'Eurovision 2025.

Il noto dj ha riscosso un grandissimo successo con questa canzone che nel giro di pochi giorni è diventata un vero e proprio tormentone. Parte del merito è dovuto alla scelta di Carlo Conti di portare il pezzo a Sanremo 2025 e renderlo il jingle del programma canoro dell'anno. Ora Gabry Ponte avrebbe maturato una decisione che non ha fatto altro che comportare una grande gioia per tutti i suoi fan.

Il noto artista ha l'intenzione di portare il suo famoso brano all'Eurovision Song Contest 2025 che, come tutti sappiamo, si terrà nel mese di maggio a Basilea. Solitamente, la possibilità di concorrere a questo concorso europeo viene concessa solo a chi vince determinate competizioni, come ad esempio il Festival di Sanremo. In rappresentanza dell'Italia avremo quindi Lucio Corsi in sostituzione di Olly, ma in che modo Gabry Ponte potrebbe comunque comparire su quel palco?

Tutta l'Italia di Gabry Ponte al San Marino Song Contest

Gabry Ponte potrebbe approdare all'Eurovision 2025 in quanto potrebbe vincere il San Marino Song Contest che si terrà tra qualche settimana. L'ex membro degli Eiffel 65 infatti, potrebbe concorrerà in questa competizione e, qualora ne risultasse il vincitore, avrebbe diritto a partecipare al concorso canoro europeo. Questo perché avrebbe la possibilità di rappresentare lo Stato di San Marino.

In passato altri artisti hanno optato per una decisione simile, tra cui ad esempio Valerio Scanu nel 2008 e Achille Lauro nel 2022. L'evento che si terrà a San Marino non vedrà come unica presenza importante quella del noto di dj italiano, ma porterà diversi artisti della scena a calcare il tanto ambito palcoscenico. Tra i nomi più attesi Silvia Salemi, Pier Davide Carone, Marco Carta, Luisa Corna, Boosta dei Subsonica e Bianca Atzei.

La finale verrà disputata presso il Teatro Nuovo di Dogana l'8 marzo 2025. Non ci resta che attendere per scoprire se sarà proprio Gabry Ponte ad avere questa possibilità.