Gabry Ponte: è nata la figlia Alice, ma l’identità della madre resta un mistero

Gabry Ponte ha annunciato la nascita della figlia: il dj producer non ha però svelato il mistero sull'identità della madre che resta ancora sconosciuta.

Il primo giugno è nata Alice, la figlia di Gabry Ponte: il dj producer lo ha reso noto oggi attraverso un post su Instagram. Nonostante la curiosità dei suoi fan e dei giornalisti il dj non ha ancora svelato l'identità della madre.

Lo scorso mese di marzo Gabry Ponte aveva annunciato ai suoi follower la notizia: "E niente... sto per diventare papà! Quante emozioni quest'anno", aveva scritto sui social. Nella foto che accompagnava il post di Instagram il dj producer mostrava l'ecografia del futuro nascituro. Il 2021 era iniziato con un'operazione al cuore superata brillantemente dall'autore del tormentone Blue (Da ba dee) degli Effel 65. Oggi Gabry Ponte ha pubblicato su Instagram la foto dove appare seduto e orgogliosamente sorridente, nella caption ha rivelato il nome che è stato scelto per la nuova arrivata: "Alice". I follower già conoscevano il sesso della bimba grazie ad una foto in cui il dj aveva fatto vedere un calzino rosa.

Su una cosa Gabry Ponte ha continuato a tenere il massimo riserbo: il nome e il volto della mamma di Alice. Un mistero che per il momento nessuno è riuscito a rivelare. A dispetto del detto latino 'Mater semper certa, pater nunquam", questa volta l'unica identità ad essere certa è quella del neo papà. A cercare di risolvere il mistero ci aveva provato un fan che commentando il post dell'ecografia aveva chiesto "Chi è la fortunata?" ma Gabry aveva dribblato l'argomento rispondendo con un serafico "Sono io il fortunato".