Funerali di Papa Francesco: dove seguirli in diretta in TV e in streaming sabato 26 aprile

Si terranno oggi a San Pietro i funerali di Papa Francesco, a partire dalle 10:00: ecco dove seguire la cerimonia in diretta in TV e in streaming.

Oggi, sabato 26 aprile 2025, si terranno sul sagrato della Basilica di San Pietro i funerali di Papa Francesco. La cerimonia per l'ultimo saluto al Pontefice "venuto dalla fine del mondo" comincerà alle 10:00 e si potrà seguire in diretta anche da casa, in TV o in streaming.

Come seguire il funerale del Papa in TV

La diretta TV dell'ultimo saluto a Bergoglio comincerà prima del rito, con interventi in studio e collegamenti da San Pietro. Ecco orari e canali:

Rai 1, speciale dalle 8:25 con Laura Chimenti

Rai 2, speciale dalle 9:45 con Adele Ammendola

Canale 5, speciale dalle 8:45 con Cesara Buonamici

La7, speciale dalle 9:40 con Enrico Mentana

RaiNews24, diretta dalle 10:00

Tgcom24, diretta dalle 10:00

SkyTG24, diretta dalle 8:00

TV2000, diretta dalle 8:20

Come seguire la cerimonia in streaming

Per tutti coloro che non avranno a disposizione una TV, sarà natuaralmente possibile seguire a distanza la diretta del funerale di Papa Francesco anche in streaming.

Le piattaforme RaiPlay e Mediaset Infinity metteranno naturalmente a disposizione tutte le dirette presenti anche sui loro canali in chiaro.

Il rito funebre si potrà seguire anche sul sito di La7, su SkyTG24 e SkyGo Anche il canale YouTube di Vatican News trasmetterà la messa esequiale per Papa Francesco, con traduzione simultanea in LIS per i non udenti. La versione in LIS è presente anche nelle dirette di RaiPlay e RaiNews24.