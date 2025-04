Fumetti & Popcorn: all'Arsenale di Pisa torna la rassegna dedicata a cinema e fumetti

Il Cinema Arsenale di Pisa ospiterà l'undicesima edizione di Fumetti & Popcorn, la rassegna che esplora il legame fra cinema e fumetto. Diretta da Alessandra Ioalè, e come sempre dedicata alla memoria del fumettista Tuono Pettinato, la rassegna prenderà il via ad aprile per concludersi a novembre e conterrà omaggi, proiezioni, firma-copie, masterclass e incontri con maestri e giovani talenti della settima e nona arte, tutti ad ingresso gratuito.

L'illustrazione per il manifesto di questa edizione è realizzata dall'autrice, illustratrice e graphic designer Lorenza Natarella, che sarà protagonista di un incontro col pubblico il 17 aprile alle 19 :00. Seguirà la proiezione di Maria di Pablo Larrain per celebrare l'80° anniversario dell'inizio della carriera di una leggenda della musica, Maria Callas.

Tanti appuntamenti in programma

Il manifesto di Lorenza Natarella

Tre gli appuntamenti di maggio: un omaggio ad Italo Calvino a 40 anni d

alla sua morte, attraverso la presentazione di due opere a fumetti tratte da due capolavori dello scrittore, Il visconte dimezzato di Lorenza Natarella e "Il Cavaliere inesistente di Sualzo, a cui seguirà la proiezione del film Il Cavaliere inesistente di Pino Zac in versione restaurata. Si parlerà poi di diritti del lavoratore tra fumetto e cinema attraverso la presentazione della graphic novel Nemici del popolo di Emiliano Pagani e Vincenzo Bizzarri, e la proiezione del capolavoro La classe operaia va in Paradiso. Si prosegue poi con un evento che celebra i 250 anni dalla nascita della scrittrice Jane Austen, attraverso la presentazione della graphic novel Jane Austen di Manuela Santoni e la proiezione di Orgoglio e pregiudizio, in occasione del trentennale del film.

A giugno come di consueto la rassegna tornerà a collaborare con il Festival 'Giorni di Tuono' con due eventi, uno dedicato alla satira a fumetti, a dieci anni dall'attentato alla redazione di Charlie Hebdo, e uno dedicato al rapporto tra arte contemporanea e fumetto, entrambi alla presenza di numerosi illustri ospiti della nona arte.

Aperitivi all'aria aperta

A luglio il Giardino La Nunziatina di Pisa sarà teatro degli "Aperitivi con il fumetto italiano", in cui saranno presentate le più importanti novità del panorama fumettistico italiano, e tra settembre e novembre, la sezione "Fumetti & Popcorn Kids", il ciclo di appuntamenti realizzati di domenica mattina dedicati a bambini di età tra i 6 e i 10 anni, con 4 laboratori creativi sul fumetto curati da fumettisti e illustratori di opere per l'infanzia, seguiti da proiezioni di film a tema.

L'edizione 2025 di Fumetti & Popcorn è realizzata con il contributo di Fondazione Pisa e UniCoopFirenze, in collaborazione con Dipartimento di Civiltà e forme del Sapere dell'Università di Pisa, Fondazione Tuono Pettinato e Libreria Ghibellina.