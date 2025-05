La fumata bianca coglie alla sprovvista la giornalista di TV2000, che "vola" in diretta trafelata

Quella di giovedì 8 maggio 2025 è una data storica. È infatti arrivata la fumata bianca e quindi è stato eletto il nuovo Papa, Leone VIX, il cardinale Robert Francis Prevost, che si chiamerà Leone XIV. Una fumata per certi versi inaspettata, tant'è che TV2000 è stata colta di sorpresa, con Cristiana Caricato che è corsa verso la postazione, indossando in maniera maldestra la giacca mentre si interrompeva la regolare trasmissione del Santo Rosario.

La giornalista Cristiana Caricato di TV2000 colta di sorpresa per l'elezione del nuovo Papa

La consueta diretta con la recita del Santo Rosario, è stata interrotta quando nel riquadro in basso dello schermo si è vista la fumata bianca. Un momento di forte emozione che richiede anche una certa tempestività dal punto di vista giornalistico. E non si può certo dire che Cristiana Caricato non l'abbia avuta. La giornalista, però, è stata sorpresa dalla fumata bianca arrivata in anticipo rispetto alle previsioni, ed è dovuta "volare" nella postazione allestita con vista su Piazza San Pietro.

Le telecamere l'hanno inquadrata mentre indossava rapidamente una giacca. "Riprendiamo la linea da Piazza San Pietro, abbiamo sentito il boato della piazza perché c'è stata appena la fumata bianca. La Chiesa ha un nuovo Pontefice, la Chiesa ha un nuovo Papa".

Cristiana Caricato ha poi spiegato l'accaduto, dichiarando: "Siamo stati colti di sorpresa perché non lo aspettavamo così presto ed era stato superato il timing dell'annuncio di metà pomeriggio. In realtà, è arrivato il segnale che tutti aspettavamo ormai da ore, esattamente da ieri da quando i cardinali sono entrati in Cappella Sistina".

Sullo sfondo si vedeva e si udiva già la folla immensa in Piazza San Pietro intenta a festeggiare, in attesa di dare il primo saluto al nuovo Papa. Un momento davvero unico e che rimarrà per sempre nella storia.