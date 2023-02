Full Swing: una stagione di golf, su Netflix in streaming da oggi

Full Swing: una stagione di golf, la docuserie che racconta un gruppo di golfisti professionisti dentro e fuori dal campo, sbarca su Netflix in streaming da oggi 15 febbraio 2023.

Questa coinvolgente docuserie di prossima uscita segue un gruppo eterogeneo di golfisti professionisti dentro e fuori dal campo nel corso di una spietata stagione di tornei e un intenso calendario settimanale all'interno del PGA TOUR. Le telecamere seguono i più importanti eventi del golf per la prima volta in assoluto, tra cui Players Championship, Masters, Campionato PGA, U.S. Open, Campionato Open e playoff della FedEx Cup.

Il documentario consente ai fan di imparare a conoscere i giocatori attraverso vittorie e sconfitte, oltre a scoprire come affrontano le gare e ottengono risultati ai più alti livelli del golf professionistico maschile durante la stagione del PGA TOUR. La serie seguirà le vite dei giocatori Jordan Spieth, Justin Thomas, Collin Morikawa, Brooks Koepka, Scottie Scheffler, Ian Poulter, Rory McIlroy, Dustin Johnson, Tony Finau, Matt Fitzpatrick, Sahith Theegala, Joel Dahmen, Mito Pereira e Cameron Young.