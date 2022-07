Full Monty: Hugo Speer non apparirà nel reboot dopo le accuse di comportamenti inappropriati sul set

Hugo Speer è stato licenziato dalla Disney dopo alcune accuse di comportamenti inappropriati e, quindi, non apparirà nel reboot televisivo di Full Monty. L'attore era infatti uno degli attori del film originale coinvolti nel progetto targato Disney+.

L'attore Hugo Speer ha avuto la parte di Guy nel film Full Monty e doveva riprendere il ruolo nel reboot televisivo accanto a Robert Carlyle e Lesley Sharp.

Un portavoce di Disney+ ha dichiarato che "Siamo stati informati delle accuse di comportamenti inappropriati compiuti da Hugo Speer sul set di una produzione che la piattaforma aveva commissionato. Come previsto, è stata lanciata un'indagine. Dopo che è stata completata è stata presa la decisione di porre fine al suo contratto, con effetto immediato".

Speer si è dichiarato innocente di tutte le accuse.

Secondo le indiscrezioni di The Sun, Hugo avrebbe invitato una ventenne che lavorava per la produzione a entrare nella sua roulotte mentre era completamente nudo, situazione che ha portato la giovane a denunciarne il comportamento. L'attore, inoltre, sembra che in precedenza fosse stato criticato più volte per la sua abitudine di restare nudo nella sua roulotte.

Il reboot televisivo, ambientato nella Sheffield post industriale, seguirà i personaggi originali del film in otto episodi in cui li si mostrerà alle prese con problemi di salute, di lavoro e personali. Full Monty ha incassato oltre 207 milioni di sterline a fronte di un budget di soli 2.8, rimanendo a lungo il film britannico con i migliori risultati ai box office.