From Black: Shudder svela la data di uscita dell'horror con Anna Camp

Anna Camp sarà la protagonista dell'horror From Black, di cui Shudder ha annunciato la data di uscita in streaming: il 28 aprile.

Il progetto è il primo film di finzione del regista di documentari Thomas Marchese.

Al centro della trama di From Black c'è una giovane madre che deve fare i conti con il senso di colpa causato dalla scomparsa del figlio, avvenuta cinque anni prima. La protagonista interpretata da Anna Camp si ritrova poi ad avere una bizzarra offerta di scoprire la verità e sistemare le cose. Ma fino a che punto è disposta a spingersi? E sarà disposta a pagare il terrificante prezzo necessario per avere una possibilità di riabbracciare suo figlio?

Nel cast del progetto con la star di Pitch Perfect ci sono anche Jennifer Lafleur (Big Little Lies), John Ales (Euphoria), Travis Hammer (Godless) e Richie Montgomery (Ozark). La sceneggiatura è firmata da Jessub Flowe e Thomas Marchese. Il regista, in precedenza, si era fatto notare con Fallen, un documentario sulle morti di alcuni poliziotti mentre erano in servizio.