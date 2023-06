Unomattina estate su Rai1 dal 19 giugno: conduttori e anticipazioni del programma

Dal 19 giugno, Unomattina fa il suo ritorno con una nuova formula coinvolgente. Questo longevo contenitore, che ha accompagnato il pubblico per oltre trent'anni, andrà in onda dalle 9:00 alle 12:00, in un formato in tre parti. Saranno tre ore di programmazione ricche di contenuti. Tre volti amati dal pubblico saranno alla guida di questa nuova avventura: Tiberio Timperi, Serena Autieri e Gigi Marzullo. Ognuno di loro porterà la propria identità e personalità in tre spazi distinti all'interno del programma.

Nella prima ora a partire dalle 9:00 Unomattina Estate condotta da Tiberio Timperi si occuperà di attualità e territorio, consumi e risparmio con tutorial e consigli di esperti, salute e benessere, cucina e nutrizione per raccontare i piatti della nostra tradizione e cultura culinaria.

Gianni Ippoliti su Tiberio Timperi dopo la lite: "Il clima è impossibile" (VIDEO)

Alle 10:00 comincia Unomattina Estate Show e la conduzione passa a Serena Autieri con Gigi Marzullo, per un'ora di leggerezza colta scandita da musica - con i tanti eventi estivi - costume e incontri con grandi personaggi. Non mancherà il racconto delle figure più rappresentative della storia del nostro spettacolo con ospiti e testimonianze.

Alle 11:00 torna Tiberio Timperi con Unomattina Estate Cronache dedicata alle cronache estive, al racconto della provincia, ai grandi gialli del passato e alle inchieste più recenti. Ospiti in studio e collegamenti per raccontare le pagine più importanti del nostro passato senza trascurare gli avvenimenti del presente.