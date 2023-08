Friends, il regista stronca Helen Baxendale:”Non era divertente”

La storia di Ross Geller (David Schwimmer) con la britannica Emily Waltham (Helen Baxendale) è una delle più apprezzate dai fan di Friends. Tuttavia, il motivo risiede nell'errore di Ross sull'altare, quando pronuncia il nome della sua storica ex Rachel (Jennifer Aniston), distruggendo il suo imminente secondo matrimonio.

L'astio nei confronti di Emily pare si allarghi anche al dietro le quinte perché il regista di Friends, James Burrows, nel suo memoir ha criticato l'interprete di Emily, Helen Baxendale. Burrows diresse quindici episodi della sitcom, tra cui quello nel quale Ross cerca di imparare a giocare a rugby per impressionare Emily.

Secondo Burrows, Baxendale non era molto efficace come spalla di Schwimmer:"Era gentile ma non particolarmente divertente. Schwimmer non aveva nessuno con il quale controbattere. È stato come battere le mani con una mano sola".

In un altro passaggio del suo libro, Burrows sottolinea la difficoltà nelle decisioni di casting causate dai ritmi serrati delle riprese:"Nelle sitcom e in ogni tipo di commedia romantica il divertimento è importante tanto quanto l'alchimia. Abbiamo scoperto che ogni nuova ragazza per Ross doveva essere divertente quanto Rachel. Spesso non è possibile riformulare il cast a causa delle scadenze ravvicinate per le riprese o altre questioni logistiche. Non scegli alcun fantoccio, a meno che non sia per un episodio. Hai bisogno di qualcuno che faccia ridere. A volte inizi un arco narrativo e non funziona, quindi devi sbarazzartene. È vero anche il contrario; se c'è chimica gli sceneggiatori si mettono al lavoro per trovare un modo per tenere l'attore".