Friends, Lisa Kudrow vorrebbe un reboot: "Mi piacerebbe una versione moderna con nuovi attori"

Lisa Kudrow, che ha interpretato Phoebe nelle 10 stagioni di Friends, dice che le piacerebbe assistere alla realizzazione di un reboot moderno della popolare sitcom statunitense, andata in onda dal 1994 al 2004.

Sul red carpet di un evento organizzato per Meglio Nate che niente, nuova commedia Disney, Lisa Kudrow ha parlato con Where is the Buzz ed ha detto la sua relativamente alla possibilità che in futuro venga prodotto un reboot di Friends, la serie che le ha donato fama mondiale e l'ha fatta rimanere nel cuore di un'intera generazione. Alla domanda sul suo livello di interesse per un ipotetico rifacimento della sitcom, Kudrow ha detto: "Non credo che ci sarà un reboot di Friends. Intendo dire, non un reboot con qualcuno di noi". Il riferimento è, ovviamente, al cast originale dello show, che comprende lei ma anche, tra gli altri, Jennifer Aniston e Courteney Cox. Tuttavia, quando le è stato chiesto se sosterebbe mai un reboot con altri attori, ha risposto: "Sì, lo farei. Mi piacerebbe vedere come sarebbe la versione moderna della serie".

In onda fino al 2004, l'amore per la celebre sitcom della NBC non è mai stato scalfito dallo scorrere del tempo, tanto da spingere HBO Max a realizzare Friends: The Reunion nel 2021, uno speciale che ha visto i sei membri del cast originale riunirsi davanti alla telecamera per la prima volta dalla fine della serie. Lo speciale è stato un successo non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia, che ha trasmesso l'evento tramite i canali Sky.

Sebbene negli ultimi anni siano stati realizzati reboot di numerosissime serie del passato, ad oggi non si è ancora parlato di un rifacimento di Friends. Tuttavia, l'ex produttore esecutivo e regista di Friends, Kevin Bright, ha rivelato nel maggio 2021 che il suo grande piano per la serie sarebbe di vederlo rimasterizzato in 4K. "La cosa che ci interessa oggi è che Friends venga rimasterizzato in 4K", ha detto Bright all'epoca, aggiungendo: "Abbiamo girato Friends su pellicola e in futuro mi piacerebbe vedere tutti gli episodi rimasterizzati in 4K".

Per quanto riguarda Lisa Kudrow, ricordiamo che il suo ultimo film, Meglio Nate che niente, uscirà in esclusiva su Disney+ il 1 aprile.