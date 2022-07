Friends: Lisa Kudrow parla della reazione di suo figlio alla sitcom: "Volevo mandarlo a quel paese"

Lisa Kudrow ha recentemente rivelato che quando suo figlio Julian ha guardato per la prima volta un episodio di Friends da bambino non è rimasto entusiasta della performance di sua madre nella celeberrima sitcom statunitense.

Phoebe Buffay è stata uno dei personaggi televisivi più bizzarri degli anni '90, ma gli elogi di milioni di fan non hanno ottenuto l'appoggio del giovane figlio della Kudrow, e l'attrice ha ricordato scherzosamente come la sua reazione l'ha quasi costretta a mandarlo a quel paese.

Lisa è apparsa come ospite presso il Late Night With Seth Meyers, dove ha ricordato come Julian, che aveva 5 anni quando Friends si è concluso nel 2004, all'epoca aveva appena iniziato a guardare la sitcom assieme ai suoi compagni di scuola. Lo show, a quanto pare, gli piaceva molto ma Phoebe non era il suo personaggio preferito:

"Ricordo che lo guardò e ne rimase colpito. Mi disse: 'In realtà è davvero divertente e... voglio dire, i tuoi colleghi sono molto divertenti. No, cioè, voglio dire, anche tu sei divertente'. Ammetto che mai nella mia vita ho voluto mandare a quel paese mio figlio come in quel momento."

Lisa Kudrow ha concluso dicendo che Julian non è assolutamente obbligato ad apprezzare le sue performance, d'altro canto: "Voglio dire, ascolta, non è necessario che mio figlio sia per forza un mio fan. Non ti deve piacere quello che faccio. Ma almeno non essere così umiliante! Oh."