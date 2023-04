Friday Night Lights: Minka Kelly svela l'infanzia scioccante negli strip club con la madre in un memoir

Minka Kelly è pronta a rivelare alcuni momenti scioccanti della sua infanzia vissuta insieme alla madre, una ballerina esotica che la portava con sé negli strip club. I racconti di quegli anni difficili e confusionari si trovano in un'autobiografia che vedrà la luce tra non molto.

Tell Me Everything verrà pubblicato il 2 maggio e come riportato da Fox News racconterà di abusi fisici, di una gravidanza a 17 anni e delle giornate trascorse da bambina nei club insieme a sua madre "Mo". "La mia infanzia è stata caotica, instabile e incoerente, imprevedibile e difficile in molte occasioni", ha dichiarato Minka Kelly alla rivista People, aggiungendo: "Ma il lato positivo è che mi ha reso una persona che sa adattarsi".

Euphoria 2: Minka Kelly ha rifiutato una scena di nudo nel secondo episodio

L'attrice è vissuta in una condizione economica difficile e spesso senza un adulto che le stesse accanto. Sua madre lavorava come ballerina esotica e, prosegue People, portava spesso sua figlia con sé allo strip club Crazy Girls di Los Angeles. A 17 anni, Minka Kelly si è esibita in un ballo erotico in un negozio di video per adulti nel New Mexico.

"Ho iniziato dalla parte più spaventosa", ha riferito Kelly alla rivista in merito alla sua decisione di scrivere del peep show nella prima parte del libro. La star del piccolo schermo ha spiegato: "La parte di cui mi vergognavo di più, quella che ho nascosto per tutta la mia vita e a causa della quale alcune persone mi hanno ferita. E ho capito che dovevo essere coraggiosa e scriverne".

Il libro racconta molti momenti personali, dolorosi e difficili, come una gravidanza inattesa a 17 anni e la scelta di abortire dopo averne parlato con sua madre. Mo le aveva consigliato di crescere il bambino insieme. "Crescere questo bambino insieme, come?" si legge nel libro di memorie secondo alcuni estratti ottenuti da Page Six. L'attrice ha ricordato: "Con quali soldi? Quale casa? Quale assicurazione? Non potevo immaginare di portare un bambino nel mondo in cui mi ha portato mia madre. Assolutamente no. Sapevo qual era la scelta giusta da fare".

"Crescere un figlio con mia madre avrebbe solo portato ad altri traumi familiari, un ciclo che si ripete e un'altra generazione piena di dolore. Non c'erano stati abbastanza danni?", ha ribadito Minka.

Ma i racconti dell'attrice non si fermano. Tra le pagine anche i dettagli su una relazione tossica con il ragazzo del liceo che la costrinse a girare un sex tape rivenduto per 50.000 dollari. Poi, il trasferimento in New Mexico con la madre e il fidanzato di Mo, David che "mi ha picchiata colpendomi con prima con la mano aperta poi con un pugno. Per poi continuare con un pezzo di filo metallico mentre cercavo di proteggere le parti di me che potevo. Non so per quanto ha continuato a picchiarmi".

Kelly è tornata a Los Angeles terminato il liceo e ha proseguito gli studi mentre si dedicava anche alla recitazione ricostruendo un legame con suo padre, un ex chitarrista degli Aerosmith.