Fremont: Jeremy Allen White, star di The Bear, nel trailer del film

Jeremy Allen White, la star di The Bear, è uno dei protagonisti del film Fremont, di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video si mostra la vita di una giovane che lavora in una fabbrica di biscotti della fortuna e fa i conti con le difficoltà legate all'essere un'immigrata afgana.

La trama del film

Il film Fremont è stato diretto da Babak Jalali ed è stato presentato all'edizione 2023 del Sundance Film Festival.

La protagonista è Wali Zada nel ruolo di Donya, una giovane che vive a Fremont e lavora in una fabbrica di biscotti della fortuna a San Francisco dopo essere stata una traduttrice per i militari americani in Afghanistan.

La ventenne cerca di mettere ordine nella propria vita e, quando ottiene una promozione, decide di sfruttare il compito di scrivere i biglietti della fortuna, per mandare dei messaggi speciali.

Nel cast del lungometraggio, in arrivo il 25 agosto nei cinema americani, c'è anche Jeremy Allen White.

Laura Vallado ha firmato la fotografia del film co-scritto da Jalali e Carolina Cavalli.