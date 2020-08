Fremantle, dalla serie su Totti ad Anna di Ammaniti: il video delle novità 2020

In un video di poco più di un minuto, Fremantle ha reso noti i titoli di film e serie tv targati Wildside e The Apartment (entrambe parte del gruppo Fremantle) che caratterizzeranno la seconda metà della stagione 2020. Tra le novità, anche la serie tv su Totti e Anna di Niccolò Ammaniti.

Le immagini inedite riguardano, ad esempio, il nuovo film di Pif (prodotto da Wildside per Vision), il cui titolo sarà E noi rimanemmo a guardare e vedrà protagonisti lo stesso regista insieme a Ilenia Pastorelli e Fabio De Luigi. Di recente, l'attrice romana ha anticipato a Repubblica che si tratterà di un'opera "Che contiene dei messaggi profondi. La storia, ambientata nel futuro, racconta una realtà distopica ed esplora il tema della solitudine, anche nei rapporti di coppia".

Atteso è poi l'esordio di Anna, la nuova serie tv diretta da Niccolò Ammaniti che torna così a firmare la regia di un'opera basata su un suo romanzo dopo il successo ottenuto con Il Miracolo. La serie, prodotta da Wildside, racconta di un virus che devasta il genere umano ed è in questo contesto che la protagonista Anna (l'esordiente Giulia Dragotto, di 13 anni) partirà alla ricerca del fratellino rapito.

Su Sky è poi in uscita la serie tv dedicata a Francesco Totti e diretta da Luca Ribuoli, che vedrà Pietro Castellitto interpretare l'ex capitano della Roma, icona senza tempo della città eterna. Si tratta di un dramedy che unirà le gesta sportive del calciatore al suo lato umano al di fuori del campo da gioco. Inoltre, tra le novità Fremantle di prossima uscita, segnaliamo anche Corro da te, il nuovo film di Riccardo Milani che rappresenterà una commedia romantica e unirà nel cast Pierfrancesco Favino, Miriam Leone e Vanessa Scalera.

Infine, grande curiosità anticipa l'uscita di We Are Who We Are, la serie tv di Luca Guadagnino, il cui debutto è previsto su Sky per il 9 ottobre. L'opera racconterà di amori, amicizie e misteri dell'adolescenza, concentrandosi sulle vicende di due adolescenti americani che si ritrovano a vivere insieme alle loro famiglie in una base militare americana in Italia.