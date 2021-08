Free Guy: Blake Lively sexy in costume per promuovere il film con Ryan Reynolds (FOTO)

"Andate al cinema a vedere Free Guy", ha scritto Blake Lively per accompagnare la foto sexy condivisa per promuovere l'uscita del film con suo marito, Ryan Reynolds.

Blake Lively ha condiviso sui social una foto che la ritrae in una posa sexy con il costume per promuovere l'uscita di Free Guy, il film con protagonista suo marito Ryan Reynolds, uscito al cinema questa settimana.

A partire dall'11 agosto, il pubblico ha la possibilità di recarsi nelle sale per vedere Free Guy - Eroe per gioco, il film interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery e Taika Waititi. In un periodo storico in cui sempre meno persone stanno scegliendo di trascorrere il proprio tempo al cinema, bisogna inventarsi qualsiasi cosa pur di promuovere il proprio lavoro o un film a cui teniamo particolarmente. Lo sa bene Blake Lively che, infatti, ha pensato bene di affacciarsi sui social per ricordare ai suoi follower che il film con protagonista suo marito è finalmente uscito nelle sale.

Per richiamare l'attenzione generale, l'attrice di Gossip Girl ha optato per una foto che la ritrae di spalle, in costume, a bordo piscina. "Andate a vedere Free Guy questo fine settimana o rimarrete tristi". Reynolds, dal canto suo, ha prontamente ripubblicato la foto tra le sue storie di Instagram. Lively ha anche supportato il marito alla premiere di Free Guy, organizzata lo scorso mercoledì, indossando un abito di paillettes rosa con la schiena scoperta. La coppia condivide tre figlie: James, di 6, anni Inez di 4 e Betty di 1 anno.

Di recente, l'attore di Deadpool ha parlato dei suoi problemi con l'ansia, ammettendo di soffrirne da una vita intera. "L'ansia è una pericolosa camminata sul filo del rasoio. Io la vedo come una sorta di motore, in un certo senso, a volte ad esempio può essere utile per la creatività, ma è anche una sorta di nuvola grigia e un velo di oscurità", ha raccontato Reynolds.

Per quanto riguarda Free Guy, il film è diretto da Shawn Levy e racconta la storia del personaggio di Ryan Reynolds, un impiegato di banca bloccato nella propria routine quotidiana che scopre improvvisamente di essere una presenza secondaria in un videogioco piuttosto brutale che permette agli utenti di vivere incredibili avventure piene di azione. L'uomo si renderà conto di essere l'unico in grado di salvare il proprio mondo, dando così una svolta inaspettata alla propria vita.