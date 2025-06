Frederick Forsyth, autore di bestseller come Il giorno dello sciacallo, è morto a 86 anni

Frederick Forsyth, lo scrittore britannico che ha firmato capolavori come Il giorno dello sciacallo, è morto all'età di 86 anni dopo una breve malattia.

La triste notizia è stata confermata dal suo agente Jonathan Lloyd in un comunicato in cui dichiara che "Siamo in lutto per la scomparsa di uno dei più grandi scrittori di thriller del mondo".

La morte dell'autore britannico

Lo scrittore Frederick Forsyth era nato ad Ashford, in Kent, nel 1938 e, dopo essere stato pilota della Royal Air Force a soli 19 anni, aveva iniziato nel 1958 una carriera come giornalista.

Nel 1961 era stato assunto da Reuters come corrispondente da Parigi, passando poi in Germania e in Cecoslovacchia.

La sua carriera è poi proseguita tra le fila di BBC.

Le sue esperienze in giro per il mondo hanno ispirato le sue opere letterarie, arrivando poi nel 1971 a ottenere il successo con Il giorno dello sciacallo, opera poi adattata più volte per il grande schermo e, recentemente, alla base della miniserie Il giorno dello sciacallo.

Nel progetto televisivo, che tornerà con una seconda stagione, Eddie Redmayne interpreta lo Sciacallo, un assassino solitario e implacabile, che cambia continuamente il suo aspetto, mentre Lashana Lynch è Bianca, una tenace ufficiale dell'MI6 che si impegnerà in una caccia all'uomo attraverso l'Europa per catturarlo

Bill Scott-Kerr, il suo editore, ha dichiarato: "Ancora letti da milioni di persone in tutto il mondo, i thriller di Frederick Forsyth definiscono il genere e sono ancora il punto di riferimento a cui gli scrittori contemporanei aspirano. Lascia un'eredità impareggiabile che continuerà a emozionare e intrattenere per gli anni a venire".

Frederick Forsyth ha pubblicato oltre 25 libri, che comprendono anche titoli come Dossier Odessa e I mastini della guerra.