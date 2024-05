Fred Roos, produttore dei film di Francis Ford Coppola, è morto a 89 anni

Il produttore Fred Roos, che aveva conquistato un premio Oscar grazie a Il Padrino - Parte seconda e collaboratore di Francis Ford Coppola per molti anni, è morto sabato 18 maggio 2024 all'età di 89 anni, pochi giorni prima del suo compleanno.

Tra i suoi ultimi progetti c'è anche Megalopolis, presentato pochi giorni fa al Festival di Cannes.

La collaborazione con la famiglia Coppola

Fred Roos aveva collaborato con Francis Ford Coppola in occasione del documentario Hearts of Darkness, dedicato al dietro le quinte di Apocalypse Now, oltre ad aver collaborato con il regista e sua moglie Eleanor a progetti come The Conversation, Il Padrino - Parte seconda, Apocalypse Now, One from the Heart, The Outsiders, Rumble Fish, The Cotton Club, Tucker: The Mand and His Dream, Il Padrino - Parte terza, Youth Without Youth e Tetro.

Il produttore aveva inoltre lavorato con Sofia Coppola nella realizzazione dei suoi film Il Giardino delle Vergini Suicide, Lost in Translation, Marie Antoinette, Somewhere, The Bling Ring, The Beguiled, On The Rocks e Priscilla.

Megalopolis: Francis Ford Coppola e quell'accusa al sistema di Hollywood

Megalopolis: Adam Driver in una foto

Roos aveva iniziato a lavorare nel mondo del cinema con l'agenzia MCA Inc, come autista di Marilyn Monroe, diventando poi un assistente e scoprendo numerosi talenti in veste di casting director per progetti come American Graffiti e lanciando molte carriere, tra cui quella di Harrison Ford che aveva sostenuto convincendo George Lucas a considerarlo per la parte di Han Solo.

Tra i suoi progetti più recenti ci sono stati St. Vincent, con star Bill Murray e Melissa McCarthy, e Wonderwell, l'ultimo film con star Carrie Fisher.