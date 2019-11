Fred Bongusto, morto il cantante di Una rotonda sul mare

Fred Bongusto è morto stanotte nella sua abitazione a Roma. Il cantante confidanziale e compositore, 84 anni e da tempo afflitto da problemi di salute, era stato molto popolare negli anni '60 e '79, quando aveva raggiunto la sua massima popolarità con il brano Una rotonda sul Mare.

Fred Bongusto era nato a Campobasso il 6 aprile 1935. La sua voce ha accompagnato l'Italia del boom economico degli anni Sessanta, attraverso i suoi vari successi. Una rotonda sul Mare, del 1964, è il suo brano più conosciuto ma suoi sono i numerosi evergreen di quegli anni come Spaghetti a Detroit, Malaga, Amore fermati e Prima c'eri tu con la quale vinse Un disco per l'estate del 1966. Nel 2007 Carlo Azeglio Ciampi lo nominò Commendatore della Repubblica italiana.

Una foto di Fred Bongusto

Laura Antonelli è la sensuale protagonista di 'Malizia', diretto da Salvatore Samperi nel '73

Fred Bongusto è stato anche autore di numerose colonne sonore per il cinema, il suo brano Tre settimane da raccontare fa da sfondo al film Malizia di Salvatore Samperi con il quale collaborò anche per Peccato veniale e Fotografando Patrizia, lo ricordiamo anche come curatore di colonne sonore di film di Alberto Lattuada come Venga a prendere il caffè da noi, Oh, Serafina!, e La cicala; nel 1986 collabora alla colonna sonora del Superfantozzi di Neri Parenti. Nel 1972 Daniele D'Anza lo aveva voluto come interprete della sigla finale dello sceneggiato Joe Petrosino con la canzone 4 colpi per Petrosino.

Fred Bongusto, maestro del cosiddetto genere confidenziale, era malato da tempo. La sua morte è stata resa nota dal suo Ufficio Stampa con una nota "La notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto". I funerali si terranno a Roma, lunedì 11 novembre, alle 15, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli artisti in piazza del Popolo.