Freaky: da oggi al cinema l'horror dal regista di Auguri per la tua morte

Nei cinema italiani è finalmente uscito Freaky, il nuovo film un po' commedia e un po' horror diretto da Christopher Landon, regista di Auguri per la tua morte.

A distanza di due anni dal suo ultimo lungometraggio, Christopher Landon torna al cinema con Freaky, acclamato film prodotto dalla Blumhouse Productions di Jason Blum e distribuito nelle sale italiane da Universal a partire da oggi, giovedì 27 maggio .

Freaky: Vince Vaughn e Kathryn Newton in un'immagine tratta dal trailer

Con Freaky, Landon punta a richiamare nelle sale tutti coloro che hanno apprezzato i suoi precedenti lavori, su tutti Auguri per la tua morte. Non a caso, l'intento iniziale del regista era quello di dar vita ad un crossover proprio tra la sua opera più celebre e Freaky, le quali hanno in comune la corsa contro il tempo che vede protagonista la malcapitata di turno.

Freaky: Kathryn Newton in un'immagine tratta dal trailer

Per quanto riguarda Freaky, al centro della storia troviamo Millie Kessler, interpretata da Kathryn Newton. All'inizio l'attrice aveva declinato la proposta di recitare nel film ma un dialogo con Jason Blum le ha fatto cambiare idea. È quindi suo il corpo che, nella prima parte del film, viene scambiato con quello di un serial killer. Ed è sempre lei a scoprire, subito dopo, di avere meno di 24 ore per tentare di riportare tutto alla normalità, prima che lo scambio diventi permanente. Oltre a Newton, il cast del film comprende anche Vince Vaughn nel ruolo dell'omicida seriale, nonché Celeste O'Connor e Misha Osherovich in quelli di Nyla e Josh, i due migliori amici di Millie.

La trama del film è ispirata in parte al romanzo per bambini Freaky Friday, che già negli anni 2000 era stato trasposto nella commedia Quel pazzo venerdì, diretta da Mark Waters ed interpretata da Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis. Segnaliamo inoltre che il titolo originale del film era Freaky Friday the 13th, in riferimento a Tutto accadde un venerdì del 1976, commedia sullo scambio di corpi tra madre e figlia, e Venerdì 13 del 1980.

Freaky è stato distribuito negli Stati Uniti il 13 novembre ed ha incassato circa 15 milioni di dollari al box office mondiale, raccogliendo su Rotten Tomatoes un indice di gradimento dell'83% sulla base di 214 recensioni. La critica ha elogiato quasi all'unanimità le performance di Vaughn e Newton, così come la miscela di horror e commedia alla base del progetto. Nel corso del film, gli spettatori hanno modo di guardare anche una scena in cui Vince Vaughn cade durante un inseguimento all'auditorium. Ebbene, lo scivolone è stato accidentale e non era affatto previsto. Vaughn è scivolato davvero sulla pianta finta che è stata rovesciata sul pavimento ed ha perso l'equilibrio, ma ha continuato comunque la scena.