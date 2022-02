Chi è il fratello di Damiano David, Jacopo David (FOTO)

Ecco chi è Jacopo David, il fratello maggiore di Damiano David: sebbene sia più grande, come si vede dalle foto di Instagram, il ragazzo assomiglia molto al leader dei Maneskin.

Jacopo David è il fratello maggiore di Damiano David, il frontman dei Maneskin: il ragazzo ha venticinque anni, è identico al cantate, come dimostrano le foto, ed è rimasto lontano dai riflettori per tutti questi anni nonostante la fama crescente del fratellino.

Jacopo è nato a Roma nel 1996, è un fervente tifoso della sua squadra del cuore, la Roma, ed è fidanzato con una ragazza che si chiama Alice, con la quale è stato spesso immortalato nel corso degli anni: molte foto della coppia sono visibili anche sul suo profilo Instagram.

Il ragazzo non è molto attivo sui social, anche se il suo profilo IG conta più di 22.000 followers; purtroppo non sappiamo che cosa fa nella vita visto che tiene molto alla sua privacy ed è molto riservato a proposito della sua vita privata. Uno tra gli scatti più belli postati su Instagram da Jacopo è indubbiamente quello in cui lui e Damiano sorridono accanto a Francesco Totti, celeberrima stella giallorossa.

Il frontman dei Maneskin si è tagliato i capelli negli scorsi mesi, mentre Jacopo, a differenza del fratello, li porta ancora lunghi e solitamente raccolti in una coda. Detto questo, la somiglianza che accomuna i fratelli David è semplicemente incredibile: Jacopo e Damiano hanno la stessa forma del viso, le stesse labbra, le stesse sopracciglia marcate e lo stesso sguardo.