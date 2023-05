Fratelli di Crozza: Anticipazioni dell'ultima puntata imperdibile, stasera 12 maggio su NOVE

Stasera 12 maggio Fratelli di Crozza, il programma in cui i personaggi di Maurizio Crozza mettono in luce la società italiana attraverso una pungente satira

Stasera 12 Maggio ultima puntata di Fratelli di Crozza, lo show torna su NOVE in prima serata alle 21:25. Il talentuoso comico genovese Maurizio Crozza intratterrà il pubblico con le sue spassose imitazioni di personaggi sia vecchi che nuovi. Sarà interessante vedere quali eventi attuali del panorama politico e sociale ispireranno le sue performance comiche. Per scoprirlo, non perdere l'appuntamento con lo show acclamato dal pubblico.

I personaggi dei Fratelli di Crozza sono in costante evoluzione e si moltiplicano senza sosta, rappresentando perfettamente gli italiani e le loro maschere.

Il programma sarà disponibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Warner Bros. Discovery. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico.

La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore esecutivo, Patrizia Sartori.