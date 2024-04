Fratelli di Crozza, stasera 12 aprile su NOVE e in streaming su discovery+: anticipazioni della puntata

Anche questa sera Maurizio Crozza metterà in luce i difetti della società italiana grazie ai suoi numerosi personaggi.

Stasera 12 aprile 2024 va in onda su NOVE, in prima serata, Fratelli di Crozza il one-man show con Maurizio Crozza che ci riproporrà le sue irresistibili imitazioni. Quali personaggi vecchi e nuovi del comico genovese vedremo, e quali fatti di attualità politica e sociale della settimana l'avranno ispirato? Lo scopriremo stasera quando salirà sul palco dell'acclamatissimo programma, disponibile anche su discovery+.

Da Vincenzo De Luca a Carlo Nordio: stasera tornano I Fratelli di Cozza nel consueto appuntamento settimanale

I personaggi proposti da Maurizio Crozza non sono mai sempre gli stessi, aumentano senza soluzione di continuità e raccontano alla perfezione gli italiani e le loro maschere. Nell'ultima puntata, il comico genovese ha vestito i panni di Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia e il ministro Gennaro Sangiuliano, con i suoi problemi di geografia.

Maurizio Crozza durante un monologo

Nelle prime puntate di questa edizione abbiamo visto nuovi personaggi come il tennista Jannik Sinner, Mara Venier e Joe Biden, ma Crozza, per par condicio, ha riproposto anche la sua parodia di Donald Trump.

Non mancheranno anche alcuni dei cavalli di battaglia di Maurizio Crozza come Flavio Briatore,, ed i suoi consigli sulla sanità, Mauro Corona e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E poi Carlo Calenda, il governatore della Campania Vincenzo De Luca e del Veneto Luca Zaia.

Maurizio Crozza ci dà appuntamento a stasera, in prima serata su Nove, il programma è visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.