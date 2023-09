Fratelli di Crozza, stasera 29 settembre su NOVE e in streaming su discovery+: anticipazioni della puntata

Stasera 29 settembre Fratelli di Crozza, il programma in cui i personaggi di Maurizio Crozza mettono in luce la società italiana attraverso una pungente satira

Stasera 29 settembre nuova puntata di Fratelli di Crozza, lo show torna su NOVE in prima serata alle 21:25. Il talentuoso comico genovese Maurizio Crozza intratterrà il pubblico con le sue spassose imitazioni di personaggi sia vecchi che nuovi. Sarà interessante vedere quali eventi attuali del panorama politico e sociale ispireranno le sue performance comiche. Il programma è disponibile anche su discovery+.

Fratelli di Crozza

Fratelli di Crozza è il one-man-show di Maurizio Crozza, trasmesso dal 3 marzo 2017 sul canale Nove. Questo programma si basa sul format introdotto dal comico genovese con Crozza Italia, seguito da Italialand e Crozza nel Paese delle Meraviglie, trasmessi su LA7.

Fratelli di Crozza nuovi e vecchi personaggi

Maurizio Crozza in questa stagione ha introdotto nuovi personaggi che si vanno ad aggiungere ai Fratelli di Crozza già conosciuti. Nella prima puntata abbiamo visto il giornalista Andrea Giambruno, il compagno della Presidente del consiglio Giorgia Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida, cognato del primo ministro, che ha rivelato che il suo cervello ha "da una parte l'emisfero di destra, dall'altra l'emisfero di estrema destra".

Tra le new entry anche Stefano Bandecchi sindaco di Terni, imprenditore di Unicusano e il generale Vannacci. Crozza ha riproposto anche alcuni dei suoi cavalli di battaglia** come Matteo Salvini, il governatore della Campania De Luca. Mauro Corona, Vittorio Feltri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ed Enrico Mentana con il suo Fantatelegiornale.

Fratelli di Crozza: dove vederlo

Il programma andrà in onda su NOVE in prima serata alle 21:25 e sarà disponibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.