Fratelli di Crozza 2019: la sesta puntata stasera su Nove!

Appuntamento da non perdere con Fratelli di Crozza 2019 stasera sul NOVE (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando) alle 21:25. Come in ogni puntata, Maurizio Crozza porta sul palco i fatti di attualità politica e sociale della settimana con i suoi personaggi e gli impareggiabili monologhi satirici.

Fratelli di Crozza 2019 è visibile in live streaming gratuito su DPLAY (sul sito dplay.com - o su App Store o Google Play), il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le parodie e i monologhi proposti nella scorsa puntata: Toninelli, abbandonato sul cantiere di un viadotto sospeso nel nulla; Briatore, impegnato nell'intento di insegnare la gestione del brand pecorino; Di Maio, alle prese con la piattaforma Rousseau e il suo indicatore basato su ironia, logica e razionalità.

Come tornare indietro nel tempo di qualche secolo, istruzioni per l'uso.

Vi aspettiamo alle 21.25 con la nuova puntata di #FratelliDiCrozza, se vi siete persi la scorsa potete rivederla solo su Dplay: https://t.co/ABoUCPl1QT pic.twitter.com/VR4zkAnZfJ — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) March 29, 2019

Fratelli di Crozza 2019 è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.