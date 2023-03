Fratelli di Crozza, anticipazioni puntata del 10 marzo, stasera su NOVE e in streaming su DISCOVERY

Torna stasera 10 marzo su NOVE, in prima serata, Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza ci riproporrà le sue imitazioni irresistibili, quali personaggi vecchi e nuovi il comico genovese riproporrà? Quali fatti di attualità politica e sociale della settimana l'avranno ispirato? Lo scopriremo vedendolo salire sul palco dell'acclamatissimo programma.

Continua il successo di ascolti di Fratelli di Crozza, che la scorsa settimana ha avuto picchi di oltre 1,3 milioni telespettatori e il 5,8% di share. Maurizio Crozza torna stasera con una nuova puntata incentrata, come sempre, sui fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati con i suoi immancabili e pungenti monologhi attraverso i suoi personaggi.

Fratelli di Crozza: il video di Zelensky che non vedremo a Sanremo 2023

In settimana Maurizio Crozza ha firmato il contratto che lo legga a Warner Bros. Discovery per altri tre anni. "L'investimento su Fratelli di Crozza è, senza ombra di dubbio, uno dei migliori che Warner Bros. Discovery abbia fatto in Italia", ha detto Alessandro Araimo, General Manager Sud Europa dell'azienda.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore esecutivo, Patrizia Sartori.