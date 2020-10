Fratelli di Crozza 2020: stasera su Nove la nuova puntata

Stasera sul NOVE alle ore 21:25 nuovo appuntamento live con Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza, che torna a distanza di un settimana dall'ennesimo record di ascolti (oltre 1,4 milioni telespettatori con il 5,8% di share sul pubblico totale).

Di cosa si parlerà stasera? Ancora di fatti estrapolati dall'attualità politica e sociale della settimana, come ormai Maurizio Crozza fa ogni venerdì sera in prima serata, sempre con la massima ironia. Fratelli di Crozza va in onda in chiaro sul NOVE ed è visibile anche in live streaming gratuito su DPLAY, il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le parodie proposte nella scorsa puntata: il presidente del consiglio Giuseppe Conte che, dopo aver ingaggiato Chiara Ferragni e Fedez per sensibilizzare i giovani sull'uso della mascherina, si affida ad Amadeus per combattere l'evasione fiscale; il governatore del Veneto Luca Zaia, intento a spiegare il suo piano di sanità pubblica; il monologo di Maurizio Crozza in cui commenta il caso sulla rete di corruzione che coinvolgerebbe la Regione Lombardia.

La situazione in Lombardia è sempre più precaria, e non stiamo parlando dell’emergenza sanitaria. #FratelliDiCrozza vi aspetta stasera live alle 21.25, nel frattempo il monologo completo è solo su #Dplay: https://t.co/hQ1dbuMHOh pic.twitter.com/ejgROW3uev — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) October 30, 2020

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.