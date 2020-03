Fratelli di Crozza 2020: la seconda puntata stasera su Nove

Seconda puntata live per Fratelli di Crozza 2020: la stagione dell'amatissimo show torna stasera su Nove, in onda in prima serata dagli studi di Milano. Sul palco occhi puntati sulla strettissima attualità politica e sociale.

Dopo il boom di ascolti della prima puntata (oltre 1.3 milioni di spettatori con il 5,2% di share), il secondo appuntamento arriva in prima serata dagli studi di Milano anche in live streaming su Dplay. Al centro della puntata, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati da Maurizio Crozza con i suoi immancabili e pungenti monologhi attraverso i suoi personaggi. A seguito dell'ordinanza emessa dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia anche la seconda puntata del one-man show andrà in onda senza pubblico in studio.

Strani giorni quelli che stiamo vivendo, hanno un senso? Forse. 😬

In attesa della puntata di stasera, #FratelliDiCrozza è solo su #Dply: https://t.co/w8U0qGZgjg pic.twitter.com/00iZCxqisi — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) March 6, 2020

"Fratelli di Crozza" è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.