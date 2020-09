Fratelli di Crozza 2020: da stasera su Nove la nuova stagione

Maurizio Crozza torna con la nuova stagione di Fratelli di Crozza 2020 da stasera sul Nove in prima serata e in live streaming su DPLAY, per analizzare l'attualità politica e sociale del nostro Paese con la sua pungente e inconfondibile satira. Nuove puntate che arrivano dopo il record di ascolti registrato durante l'ultima stagione (con punte di 6,4% di share e oltre 1,4 milioni di telespettatori),

Dopo i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito virali in rete, da un esilarante Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, alle prese con la ripartenza della scuola, passando per il team manager di Ferrari Mattia Binotto, alla ricerca della cause delle prestazioni non all'altezza delle macchine, fino ad arrivare al professore Alberto Zangrillo, "circondato da amici" al San Raffaele di Milano, quali saranno le maschere che saliranno sul palco domani?

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.