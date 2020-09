Fratelli di Crozza 2020: Maurizio Crozza imita Lucia Azzolina e Mattia Binotto (VIDEO)

Maurizio Crozza ha già pronte due nuovi personaggi per i suoi spettatori: il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e il team manager di Ferrari Mattia Binotto. Fratelli di Crozza torna venerdì 18 settembre in prima serata sul NOVE

Nel video qui sopra vediamo Crozza nei panni della ministra Lucia Azzolina che in questi giorni è alle prese con la riapertura dell'anno scolastico.

Nella clip qui sopra Maurizio Crozza è Mattia Binotto al centro di mille polemiche dopo la stagione fin qui fallimentare della Ferrari.

Dopo il record di ascolti registrato durante l'ultima stagione (con punte di 6,4% di share e oltre 1,4 milioni di telespettatori), Maurizio Crozzaè pronto a tornare con Fratelli di Crozza da venerdì 18 settembre in prima serata sul NOVE, per analizzare l'attualità politica e sociale del nostro Paese con la sua pungente e inconfondibile satira.

In occasione del ritorno del suo One Man Show, l'artista genovese veste i panni di due nuovi personaggi. Il primo è il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, alle prese con la ripartenza della scuola "Lady Gaga fa meglio se la metti al posto mio? Forse sì...". Il secondo è un altro volto in grandi difficoltà in questi giorni: il team manager di Ferrari, Mattia Binotto, alla ricerca della cause delle prestazioni non all'altezza delle macchine "Potrebbe essere l'antifurto" e la consolazione di notizie incoraggianti "Oggi la radio funziona".

Fratelli di Crozza 2020 è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.