Fratelli di Crozza 2020: la nuova puntata stasera su Nove

Stasera sul NOVE alle ore 21:25 nuovo appuntamento live con Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza che torna dopo il record di ascolti della scorsa puntata (oltre 1,3 milioni telespettatori con il 5,4% di share sul pubblico totale).

Come in ogni puntata, Maurizio Crozza porta sul palco i fatti di attualità politica e sociale della settimana con i suoi personaggi e gli impareggiabili monologhi satirici. Fratelli di Crozza è visibile in live streaming gratuito su DPLAY, il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le parodie proposte nella scorsa puntata: Carlo Rovelli alle prese con la fisica quantistica, l'incontro-scontro tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, ormai in disaccordo su tutto, il cardinale Becciu e lo scandalo che lo vede protagonista.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.