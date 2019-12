Fratelli di Crozza 2019: l'ultima puntata stasera su Nove!

Ultima puntata live per Fratelli di Crozza 2019: la stagione trionfale torna stasera su Nove, in onda in prima serata dagli studi di Milano. Sul palco occhi puntati sulla strettissima attualità politica e sociale.

Dopo il successo di ascolti registrato in questa stagione (la più vista di sempre con una media del 5,5% di share), l'artista genovese sale per l'ultima volta sul palco per affrontare i fatti d'attualità politica e sociale più discussi della settimana. Da venerdì 13 dicembre, sempre alle 21:25, arrivano "I MIGLIORI FRATELLI DI CROZZA", gli imperdibili sketches di alcuni dei personaggi cult della stagione.

"Fratelli di Crozza" è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.