Fratelli di Crozza 2019: la terza puntata stasera su Nove!

Fratelli di Crozza 2019 torna stasera su Nove con la terza puntata, dopo l'enorme successo delle due puntate precedenti.

Continua il successo di ascolti della nuova stagione di Fratelli di Crozza (la più vista di sempre con un media del 5,5% di share), che torna con un nuovo appuntamento, in onda in prima serata e in diretta dagli studi di Milano, stasera venerdì 11 ottobre alle 21:25 sul NOVE e in live streaming su Dplay. Durante il live non mancheranno sul palco alcuni dei nuovi personaggi di Maurizio Crozza e i suoi monologhi satirici sui fatti più discussi della settimana.

Ecco un'anteprima di Maurizio Crozza nei panni di De Luca:

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.