Fratelli di Crozza 2019: la nuova stagione da stasera su Nove!

Stasera su Nove torna Fratelli di Crozza 2019, i nuovissimi episodi dell'amato one-man show del comico.

Dopo il grande successo di ascolti della scorsa stagione (1.3 milioni di spettatori, oltre il 5% di share), si riaccende il venerdì sera del NOVE con la satira di Maurizio Crozza, che dal 27 settembre tornerà in diretta e in prima serata sul NOVE e in live streaming su DPLAY con la nuova stagione di Fratelli di Crozza.

Al centro della nuova stagione, come sempre, la stretta attualità politica e sociale. Dopo i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito virali in rete, "The New Conte" ispirato alla serie tv di Sorrentino, il nuovo "Ministro-chitarrista" dell'Economia Roberto Gualtieri, il tenore Placido Domingo, la star delle spiagge Jovanotti, l'imprenditore Luciano Benetton e il re del cachemire Brunello Cucinelli, quali saranno le maschere che saliranno sul palco domani?

Ci siamo, Fratelli! Mettetevi comodi alle 21.25, perché sul @nove torna live #FratelliDiCrozza! pic.twitter.com/cycjOmB1xw — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) September 27, 2019

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.