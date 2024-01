I fratelli Coen si riuniscono per dirigere un horror 'davvero sanguinolento'

Un horror ad alto tasso di sangue e violenza rappresenta il ritorno alle radici per i fratelli Coen, che tornano a lavorare insieme dopo anni di progetti separati.

Dopo alcuni progetti realizzati individualmente, i fratelli Coen tornano a riunirsi per realizzare un nuovo progetto, un horror davvero truculento. Ad annunciarlo sarebbe stato lo stesso Ethan Coen, ospite del Tromsø International Film Festival in Norvegia, come rivela il sito web Montages.

I registi Ethan Coen e Joel Coen sul set del film Burn After Reading

Come si legge nel sito, "Ethan Coen ha rivelato che lui e suo fratello Joel hanno scritto insieme una nuova sceneggiatura e che il piano è collaborare ancora una volta alla regia. Si tratta di un horror puro, molto sanguinoso".

"Se vi piace Blood Simple, penso che vi piacerà anche questo", avrebbe aggiunto Ethan Coen. Il film è stato definito "orribilmente divertente" anche da Tricia Cooke, moglie e partner creativa del cineasta.

A quanto pare, il film sarebbe pronto ad entrare in lavorazione, ma prima Joel Coen deve finire un altro progetto che lo vede coinvolto.

Ritorno alle origini

Joel ed Ethan Coen hanno diretto Blood Simple - Sangue facile nel 1984, un thriller neo noir incentrato su un barista texano che si ritrova nel bel mezzo di un complotto omicida quando il suo capo scopre che ha una storia d'amore con sua moglie e assume un investigatore privato per uccidere la coppia.

Blood Simple è stato il debutto alla regia del duo, che farà ritorno alle proprie radici con il prossimo progetto che li riunirà dopo aver lavorato separatamente negli ultimi anni.