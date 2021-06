Frank Matano, i suoi genitori e le origini americane

Dopo il successo di Lol, Chi ride è fuori Frank Matano è diventato più popolare e i numerosi fan che hanno iniziato a seguirlo, si sono chiesti se il suo modo di parlare sia dovuto all'influenza dei genitori, in modo particolare alle origini americane di sua madre.

Frank Matano ha 37 anni ed è diventato famoso come youtuber, grazie ai suoi scherzi telefonici. Il suo esordio in televisione è avvenuto nel 2009 con Le Iene e subito dopo ha condotto Sky scherzando? su Sky. Dopo il successo di LOL: Chi ride è fuori, il comico, nato a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, è stato conosciuto da una nuova fetta di pubblico che ha iniziato ha chiedersi quali sono le sue origini e il motivo del suo accento.

Frank Matano ha due genitori a cui è molto legato, il padre è un carabiniere in servizio di Carinola, un piccolo paese del casertano. La madre invece è americana con genitori italiani. Nel corso di un'intervista a Vanity Fair, Frank ha raccontato come si sono incontrarti i suoi genitori "Mamma venne a Carinola con i miei nonni e le sorelle a trovare dei parenti, mio padre sentì dell'arrivo di queste ragazze americane e si buttò a pesce". Dopo questo incontro la mamma decise di rimanere in Italia e alla fine ha sposato il suo carabiniere, la coppia ha avuto tre figli Frank (Francesco all'anagrafe), Alfredo e Lucia Matano.

Lo 'strano' accento di Frank, come lo definiscono alcuni utenti del web, deriva probabilmente anche da queste sue origini, la madre a casa parlava anche americano, o più probabilmente all'inflessione casertana. Inoltre, nella sua adolescenza, l'attore ha studiato lingue negli Stati Uniti, diplomandosi alla Cranston High School East, in Rhode Island. Prima di iniziare la sua carriera sul web si era iscritto alla facoltà di Lingue all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ma poi ha deciso di abbandonare gli stuti per seguire il suo sogno nel cassetto.