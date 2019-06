Franco Zeffirelli: Sky rende omaggio al regista con una programmazione speciale

Franco Zeffirelli è morto oggi all'età di 96 anni e Sky ha annunciato che renderà omaggio al maestro del cinema italiano con una programmazione speciale in onda stasera e domani in replica.

Per ricordare l'amato artista nato a Firenze verrà proposto questa sera su Sky Cinema Due alle 21.15 (e in replica domani, 16 giugno, alle 14.25) Romeo e Giulietta, trasposizione cinematografica del classico di William Shakespeare premiata con 2 Oscar e 3 Golden Globe.

Sky Arte propone invece il documentario Franco Zeffirelli - Una vita da regista, in onda questa sera alle 20.10 e domani alle 21.15: un racconto di vita privata e carriera pubblica diretto da Chris Hunt, dedicato a una delle personalità più talentuose del cinema italiano. Il progetto ripercorre la biografia del cineasta individuandone i temi cardine all'interno dei suoi film.

La Fondazione Franco Zeffirelli ha annunciato la triste notizia della sua morte nella mattinata di oggi, sottolineando che il regista ha detto addio alla vita terrena serenamente e e riposerà nel cimitero delle Porte Sante di Firenze.