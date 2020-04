Franco Lauro, morto il giornalista sportivo RAI

Franco Lauro è morto oggi a Roma in seguito ad un infarto. Giornalista sportivo assai familiare per il pubblico RAI, professionista serio e garbato, aveva racconto lo sport in maniera chiara senza mai cadere nel sensazionalismo. Il cordoglio dei suoi colleghi e del mondo dello sport sui social.

Franco Lauro, esperto di calcio e di basket, era nato a Roma 58 anni fa. Il corpo senza vita è stato trovato dai Carabinieri messi in allarme da una donna che non aveva notizie del giornalista da un paio di giorni. Lauro, secondo le prime indiscrezioni, se n'è andato in seguito ad un infarto.

Morto il nostro collega Franco #Lauro

Trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore



Nella sua carriera ha commentato numerose olimpiadi, è stato inviato della RAI sia ai mondiali di calcio che di basket ma è noto al grande pubblico soprattutto per essere stato conduttore di programmi sportivi molto popolari come La Domenica Sportiva e 90° minuto.

Proprio alcuni giorni fa era stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli dove, parlando dell'attuale situazione aveva detto: "Tutelare la base del calcio è importante, significa tutelare tutto. Non si può pensare solo al vertice e alla Serie A". Numerosi sono i messaggi di cordoglio che stanno arrivando su Twitter da parte dei suoi colleghi "Non posso crederci, abbiamo condiviso così tanto..." ha scritto Paola Ferrari.