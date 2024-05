Franco Di Mare è morto a 68 anni: aveva raccontato del suo tumore a Che Tempo Che Fa

Franco Di Mare, 68 anni, è morto oggi venerdì 17 maggio. La notizia della scomparsa del giornalista napoletano è stata data da Franco Metano durante La Vita in diretta, subito dopo i familiari hanno confermato il decesso attraverso un comunicato stampa.

La Morte di Franco Di Mare e la reazione della Rai

"Una notizia dolorosa che non avrei mai voluto dare. Devo dirvi con immenso dolore che è mancato il nostro amato Franco Di Mare", ha detto il conduttore de La Vita in diretta, visibilmente commosso per la scomparsa del collega nato a Napoli il 28 luglio 1955.

La famiglia ha affidato all'Ansa un comunicato "Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari, oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie".

Due giorni fa, come riporta Agenzia Dire, aveva sposato Giulia Berdini, 33 anni. Al fianco del giornalista in questi ultimi istanti anche Stella, la bambina adottata in un orfanotrofio a Sarajevo, che oggi a trent'anni.

Franco Di Mare, dopo una lunga assenza dagli schermi, era ritornato in televisione a Che Tempo Che fa, da Fabio Fazio aveva raccontato la sua malattia, testimoniata dai tubicini d'ossigeno collegati ad un respiratore automatico che gli permettevano di respirare in modo forzato.

Durante l'intervista, sferrò un duro attacco alla Rai, rea di essersi dileguata "in maniera ripugnante" dopo la sua malattia. "Tutti i dirigenti, non questi, ma anche quelli precedenti", disse quella sera suscitando l'indignazione del pubblico verso l'Azienda di Viale Mazzini.

La Rai, oggi dopo la morte del giornalista, ha emesso un comunicato dove esprime la sua riconoscenza "per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera". Questo il testo integrale della nota: "La scomparsa di Franco Di Mare è per la Rai, per la quale si è sempre speso con passione e professionalità, motivo di profondo dolore, al quale si unisce la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo. Una passione che lo ha accompagnato anche nei programmi condotti successivamente, nei ruoli dirigenziali ricoperti e nell'esperienza del programma di inchiesta "Frontiere" da lui condotto fino al 2023. Ai suoi familiari va il sincero cordoglio della presidente Marinella Soldi, a nome anche del Cda, dell'amministratore delegato Roberto Sergio, del direttore generale Gianpaolo Rossi e dell'Azienda tutta".

Per ricordare Franco Di Mare Rai 2 stasera, al posto delle semifinali di Tennis, ripropone L'angelo di Sarajevo, la fiction con Adnan Haskovic, Thekla Reuten e Beppe Fiorello, ispirata a Non chiedere perché, romanzo scritto dal giornalista.